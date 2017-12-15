Орлов: «Федун прав. Футбол надо развивать там, где на него ходят»

Комментатор Геннадий Орлов поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ.

«Реформы отечественному футболу необходимы. Сегодня у нас стагнация в Российском футбольном союзе. Не знаю, зачем Виталий Мутко согласился совмещать две должности. Он же физически не способен быть вице-премьером правительства и главой РФС.

Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, строятся стадионы, и он молодец, на том участке хорошо работает. Но в РФС должно что-то произойти.

Важный пункт программы Федуна — сокращение количества команд в РФПЛ до 14. Хочу сказать, что этот вопрос нужно просчитать, провести опрос президентов клубов.

Экономический эффект для обеих семерок потрясающий. У нас низкая средняя посещаемость, и в то же время «Зенит» обошел по посещаемости домашних игр такие клубы, как «Ювентус». Вот там, где люди ходят на футбол, и нужно развивать этот вид спорта. Федун прав, он молодец, и я с ним согласен, революция необходима», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ