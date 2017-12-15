Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Федун прав. Футбол надо развивать там, где на него ходят»

    Орлов: «Федун прав. Футбол надо развивать там, где на него ходят»

    Комментатор Геннадий Орлов поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать РФПЛ.

    «Реформы отечественному футболу необходимы. Сегодня у нас стагнация в Российском футбольном союзе. Не знаю, зачем Виталий Мутко согласился совмещать две должности. Он же физически не способен быть вице-премьером правительства и главой РФС.

    Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, строятся стадионы, и он молодец, на том участке хорошо работает. Но в РФС должно что-то произойти.

    Важный пункт программы Федуна — сокращение количества команд в РФПЛ до 14. Хочу сказать, что этот вопрос нужно просчитать, провести опрос президентов клубов.

    Экономический эффект для обеих семерок потрясающий. У нас низкая средняя посещаемость, и в то же время «Зенит» обошел по посещаемости домашних игр такие клубы, как «Ювентус». Вот там, где люди ходят на футбол, и нужно развивать этот вид спорта. Федун прав, он молодец, и я с ним согласен, революция необходима», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    a_who
    1513310523
    Сколько подмосковных команд в ФНЛ ???!!! вкладывать бабосы не только в Москву а в регионы !!! польза будет для всех.
    Ответить
    Кинстифа
    1513312185
    Вы пишите все дружно про регионы... Я сам с Нижнего Новгорода... и когда у нас была команда, на неё очень мало ходило народу... та же ситуация и в других регионах... Так что вы орете про бедные несчастные регионы,что бабла нету... вы не ходите не фига на матчи.. что вы требуете??? Чтобы Ваш клуб еще больше спонсировали с областного бюджета???? Для 1000-3000 человек??? лучше эти деньги пустили бы в другой вид спорта. у Нас например хоккей на него всегда народ ходит и стадион полный... В него есть смысл вливать... Построили шикарный стадион.... и что с ним делать??? на старый то народ не ходил... а сейчас и команды нет даже(((( Будьте объективны господа ;)
    Ответить
    Кинстифа
    1513312378
    Если будет разделение на семерки или что то в этом роде, те кто во 2 семерке будет в лидерах, народ начнет ходить на них и будет надеяться, что его любимый клуб и в перовой семерке не затеряется... Имхо А сейчас мы видим автобусники и команды, которые показывают футбол(это нынешняя 5-7 команд в верхней части таблицы))...
    Ответить
    DeviDjons
    1513312538
    Давайте уменьшим до 6! Шестая вылетает!
    Ответить
    la verdad
    1513318644
    Какой опрос он собрался проводить? У нас большинство клубов либо бюджетные, либо с поддержкой гос. компаний. Он верит что президенты этих клубов проголосуют за отход от гос. кормушки?)))
    Ответить
    3a zenit
    1513320631
    скажите мне,а Рубин должен существовать если на него не ходят?
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513321254
    Если хоть треть программы Федуна реализуется, будет большой прогресс.
    Ответить
    Fan Loko mik
    1513327473
    А может построить современные стадионы по типу как в Питере с крышей и комфортными условиями для просмотра матчей. Плюс побольше своих местных воспитанников в командах! Чтобы люди знали игроков лично, а не заморских засланцев, которым чаще всего далеко по... на жителей города в котором они играют! Вот тогда люди пойдут на футбол и будут болеть за РОДНУЮ команду! А то можно договориться до того, что у нас нужно не только футбол но и весь спорт развивать только в Питере и Москве! Хочу напомнить Орлову, что самые выдающиеся таланты растут именно в глубинке, где на футбол мало ходят по мнению "НАШЕГО УВАЖАЕМОГО ЭКСПЕРТА ОРЛИКА"!
    Ответить
    Полная Канистра
    1513328462
    еще один реформатор нарисовался Генка куда ты вообще то лезешь
    Ответить
    ologreds
    1694991732
    numo529218
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+