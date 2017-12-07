Мутко: «Призовые сборной России на ЧМ-2018? Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко затронул тему премиальных игроков сборной России за участие на предстоящем чемпионате мира-2018. Как было отмечено, футболисты будут получать призовые с учетом от результатов в конкретных матчах.

«Материальная мотивация футболистов даже не стоит. У нас есть доходы, которые получаются от матча. Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше.

Наша команда очень мотивирована, она понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против «топов».

Бразилия не обошлась ни в сколько РФС. Есть топовые сборные, которым ты все организуешь, они выставляют сумму сверху, но не просят доход с матчей.

Мы такие матчи смогли свести к нулю за счет доходов, так что практически РФС не понес никаких расходов. Нам надо научиться зарабатывать, но мы пока что не Бразилия», – сказал Мутко.