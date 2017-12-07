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    • Мутко: «Призовые сборной России на ЧМ-2018? Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше»

    Мутко: «Призовые сборной России на ЧМ-2018? Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше»

    Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко затронул тему премиальных игроков сборной России за участие на предстоящем чемпионате мира-2018. Как было отмечено, футболисты будут получать призовые с учетом от результатов в конкретных матчах.

    «Материальная мотивация футболистов даже не стоит. У нас есть доходы, которые получаются от матча. Все, что они выиграют, то и получат, ничего свыше.

    Наша команда очень мотивирована, она понимает всю ответственность, просто пока, может быть, молодые. Мы стараемся делать так, чтобы все последние игры были против «топов».

    Бразилия не обошлась ни в сколько РФС. Есть топовые сборные, которым ты все организуешь, они выставляют сумму сверху, но не просят доход с матчей.

    Мы такие матчи смогли свести к нулю за счет доходов, так что практически РФС не понес никаких расходов. Нам надо научиться зарабатывать, но мы пока что не Бразилия», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.12.2017 16:52
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    Комментарии (5)
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    nik_59
    1512655207
    Молодец! Ровно не о чём!
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    Kulimen
    1512655774
    Нам надо научиться зарабатывать, но пока во главе я.
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    vladimir-7
    1512657826
    Чего наговорил? Сам то понял?
    Ответить
    Axe111
    1512658190
    Какие нахрен призовые, не беси мудак
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    ologreds
    1694991781
    numo528430
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