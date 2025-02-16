Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» даже в тройку не войдет»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов выразил мнение, что красно-белые выиграют нынешний чемпионат России.

«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» ещe есть время наиграть состав.

В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.

«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами. Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается. Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии. «Зенит» даже в тройку не войдeт!

Потом посмотрите. В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА. «Локомотив» вряд ли войдeт в тройку», – сказал Морозов.