Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» даже в тройку не войдет»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов выразил мнение, что красно-белые выиграют нынешний чемпионат России.
«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» ещe есть время наиграть состав.
В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.
«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами. Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается. Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии. «Зенит» даже в тройку не войдeт!
Потом посмотрите. В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА. «Локомотив» вряд ли войдeт в тройку», – сказал Морозов.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего кубка РПЛ.
- После 18 туров «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России с 39 очками. Второе место занимает «Зенит», который уступает «быкам» по результату личной встречи. «Спартак» замыкает тройку (37 очковв). Следом расположились «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
- Морозов был помощником главного тренера в «Спартаке» в 2001–2003 и 2004–2005 годах. В 2010-м работал в качестве тренера-селекционера и был директором академии клуба.