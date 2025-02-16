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Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» даже в тройку не войдет»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов выразил мнение, что красно-белые выиграют нынешний чемпионат России.

«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» ещe есть время наиграть состав.

В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.

«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами. Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается. Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии. «Зенит» даже в тройку не войдeт!

Потом посмотрите. В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА. «Локомотив» вряд ли войдeт в тройку», – сказал Морозов.

  • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего кубка РПЛ.
  • После 18 туров «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России с 39 очками. Второе место занимает «Зенит», который уступает «быкам» по результату личной встречи. «Спартак» замыкает тройку (37 очковв). Следом расположились «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
  • Морозов был помощником главного тренера в «Спартаке» в 2001–2003 и 2004–2005 годах. В 2010-м работал в качестве тренера-селекционера и был директором академии клуба.

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Источник: Legalbet

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16.02.2025 21:59
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Комментарии (9)
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DMитрий
1739733522
Кто укуренный!? Я укуренный!? Уже не в системе, а до сих пор не отпускает.
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Интерес
1739735933
"...пора не стать..."-"весомый" аргумент заслуженного специалиста,основанный НИ НА ЧЁМ! Когда я излагаю провокационно свои хотелки-это одно,и ни на что не влияет,а тут человек не стесняется демонстрировать свои пристрастия публично.А истина такова,что "Зенит" действительно потенциально сильнее всех остальных клубов,"Краснодар" условно способен составить ему конкуренцию,"Спартак" всё сделал,чтобы его фанаты стали сравнивать с "Зенитом"(пока только по тратам,если честно),"Динамо" турбулентно,ЦСКА неконкурентоспособен для решения обозначенной задачи,а "Локомотив" симпатичен,молод,а поэтому непредсказуем. Что на горА? Лидирующая тройка и разыграет титул,и маловероятно,что допустит на пьедестал кого-то из второй тройки.
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Спартачище
1739736095
Болотные фонадики визжат Не нравится им что вся страна ненавидит их клупчик
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WILDLING_HRUNDEL
1739737078
Во секта мочит от души) а кто такой морозов, че за крюндель?)
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Artemka444
1739737191
Таблеточки забыл принять Посмотрим где свинарник будет
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ivany4
1739739718
Кто следующий из бывших станет бабой Вангой???))) Желательно с не убиваемыми аргументами - да век воли не видать, вот зуб даю, гадом буду, и т.д и тп.
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FWSPM
1739749957
Тоже думаю что зинка с треском провалит концовку, календарь там будь здоров
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