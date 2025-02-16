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Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА

Агент нападающего «Брагантино» Алеррандро Карлос Майнберг рассказал о местонахождении игрока, на которого претендует ЦСКА.

«Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию», – сказал Майнберг.

  • 25-летний Алеррандро провел в прошлом году на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
  • С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
  • По данным журналиста Ивана Карпова, Алеррандро подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1» с зарплатой в 1,1 миллиона долларов в год. Трансфер будет осуществлен с помощью самовыкупа игрока за 4,2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.02.2025 21:04
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Комментарии (2)
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R!Go
1739731551
..а потом сбежит как тот же Юри Альберто
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