Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА

Агент нападающего «Брагантино» Алеррандро Карлос Майнберг рассказал о местонахождении игрока, на которого претендует ЦСКА.
«Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию», – сказал Майнберг.
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом году на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
- По данным журналиста Ивана Карпова, Алеррандро подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1» с зарплатой в 1,1 миллиона долларов в год. Трансфер будет осуществлен с помощью самовыкупа игрока за 4,2 миллиона евро.