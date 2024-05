Мело сфотографировался в футболке «Барселоны», «Гремио» хочет за него 44 миллиона

В субботу «Бомбардир» писал о встрече спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса с агентом полузащитника «Гремио» Артуром Мело.

Позже появилась информация о том, футболист готов стать игроком сине-гранатовых.

Бразильский микроблогер Паулу Фрейтас опубликовал фотографию, на которой 21-летний бразилец стоит в футболке каталонского клуба.

В текущем сезоне Мело забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

По информации бразильских источников, сумма выкупа в контракте игрока равна 44 миллионам.

A pic of Arthur (Grêmio) with Barcelona's sporting director Robert Fernández has also leaked. Grêmio say there are no offers from Barcelona yet. pic.twitter.com/Mk1XGtuWVC