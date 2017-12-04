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    • Мело сфотографировался в футболке «Барселоны», «Гремио» хочет за него 44 миллиона

    Мело сфотографировался в футболке «Барселоны», «Гремио» хочет за него 44 миллиона

    В субботу «Бомбардир» писал о встрече спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса с агентом полузащитника «Гремио» Артуром Мело.

    Позже появилась информация о том, футболист готов стать игроком сине-гранатовых.

    Бразильский микроблогер Паулу Фрейтас опубликовал фотографию, на которой 21-летний бразилец стоит в футболке каталонского клуба.

    В текущем сезоне Мело забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

    По информации бразильских источников, сумма выкупа в контракте игрока равна 44 миллионам.

    Источник: Twitter

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    04.12.2017 19:29
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    Комментарии (8)
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    STAFOR13
    1512406823
    если в 27 матчах за один гол и одну голевую просят 44 млн евро, то страшно подумать сколько будет стоит Промес... Второй Роша из Спартака этот Мело (талант его не тянет на 44 максимум на 15), Гремио отлично продаёт своих игроков, в 10 раз больше чем они стоят и многие клубы ведутся на это...
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    серега кашин
    1512408276
    6 и44 нихреново они хотят нажиться
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    ologreds
    1694991801
    numo528126
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