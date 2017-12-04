Мело готов сменить «Гремио» на «Барселону»

Полузащитник «Гремио» Артур Мело может перебраться в чемпионат Испании, сообщает Sport.es. 21-летний футболист хочет играть в составе «Барселоны».

Ранее представители «Барселоны» уже встречались с агентом футболиста Хорхе Мачадо. Через него была передана футболка каталонского клуба. В «Гремио» негативно оценили подобные действия испанцев. В ближайшее время может быть подана жалоба в ФИФА со стороны бразильского клуба.

В нынешнем сезоне Мело принял участие в 39-ти мачтах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.