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    Мело готов сменить «Гремио» на «Барселону»

    Полузащитник «Гремио» Артур Мело может перебраться в чемпионат Испании, сообщает Sport.es. 21-летний футболист хочет играть в составе «Барселоны».

    Ранее представители «Барселоны» уже встречались с агентом футболиста Хорхе Мачадо. Через него была передана футболка каталонского клуба. В «Гремио» негативно оценили подобные действия испанцев. В ближайшее время может быть подана жалоба в ФИФА со стороны бразильского клуба.

    В нынешнем сезоне Мело принял участие в 39-ти мачтах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 07:56
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1512364150
    1 гол и 1 один голевой.
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    Flydis
    1512366569
    Я один про Фелипе Мело сразу подумал ?
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    ologreds
    1694991805
    numo528066
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