Спортивный директор «Барселоны» встретился с агентами хавбека «Гремио» Мело

«Барселона» находится в контакте с полузащитником «Гремио» Артуром Мело.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес не только вживую наблюдал за 21-летним игроком на этой неделе, но и пообщался с его представителями, чтобы узнать из первых уст, как хавбек видит свое будущее. Агенты футболиста заявили, что игрок предпочел бы перебраться на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне Мело принял участие в 39-ти мачтах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.