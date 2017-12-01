Гилерме: «Самый холодный матч в России сыграл в Оренбурге»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал о ходе восстановления после травмы. Напомним, что бразилец получил надрыв сухожилия тазобедренного сустава, но избежал операции. По его словам, он рассчитывает вернуться в строй к январскому сбору команды.

— Как идет процесс восстановления?

— Травма была достаточно серьезная, поэтому пока лечение продолжается. Сначала думали, что ничего страшного, но обследование выявило надрыв сухожилия тазобедренного сустава. Врачи сказали, что операция не понадобится, но восстановление может занять около двух с половиной месяцев. Поэтому надеюсь, что к первому январскому сбору «Локомотива» уже буду полностью здоров.

— Как переживаете вынужденное отлучение от футбола?

— Думаю, для любого футболиста очень тяжело со стороны наблюдать за игрой своей команды. Вот и я, когда смотрю матчи «Локо» с трибуны или по телевизору, всегда сильно нервничаю. Конечно, мысленно рвешься на поле, в игру, но в карьере каждого футболиста бывают травмы, поэтому нужно быть морально готовым к таким ситуациям, побыстрее восстанавливаться и двигаться дальше.

— Тем не менее, в отсутствие нескольких ключевых игроков, получивших травмы, — вас, Ведрана Чорлуки, Ари, — «Локомотив» здорово провел осеннюю часть чемпионата и досрочно обеспечил себе первое место на все зимние каникулы.

— Да, хорошо, что у нас есть команда — и это не только одиннадцать игроков. И Юрий Семин здорово умеет строить коллектив и ставить игру. Поэтому нам не создает сложностей отсутствие даже таких игроков, как Чорлука или Ари.

— В последнем туре «Локомотив» с честью пережил экстремальный выезд в Хабаровск, где пришлось играть не только после восьмичасового перелета, но и в сильный мороз. Если бы не травма, были бы готовы сыграть в такую погоду?

— Я уже довольно давно живу в России, поэтому хорошо знаю, какая здесь может быть погода поздней осенью, и на каких полях может возникнуть необходимость играть. Поэтому я ко всему готов. Хотя, конечно, я согласен с руководителями нашего клуба и футболистами «Локо», считающими, что играть в таких условиях, которые были сейчас в Хабаровске, попросту опасно. Но такие вопросы должны решать не мы, а руководство РФС и РФПЛ. И если на данный момент они решили, что играть на стадионе в Хабаровске можно, что поделаешь — надо готовиться и играть, что ребята и сделали. Они — большие молодцы: бились до конца матча и все-таки сумели добыть три очка! Представляете, как было бы обидно так долго лететь на Дальний Восток — и вернуться оттуда без победы.

— При какой самой низкой температуре лично вам приходилось играть?

— В прошлом сезоне играли в Оренбурге — вот там было очень холодно! Мы обменялись мнениями с Мануэлем Фернандешем, и он сказал, что тогда было даже холоднее, чем сейчас в Хабаровске. Хотя по официальным данным температура в Оренбурге была минус пятнадцать, складывалось ощущение, что все двадцать — потому что еще ветер дул! Пожалуй, это был самый «холодный» матч, который я провел в России.