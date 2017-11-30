Савин: «Смолов в «Реале»? Лучше уйти в условный «Вэст Хэм»

Бывший нападающий «Амкара» Евгений Савин прокомментировал информацию о заинтересованности «Реала» в форварде «Краснодара» Федоре Смолове. Как было отмечено, нападающему «быков» лучше уехать в более скромный европейский клуб и там доказывать свою состоятельность.

«Смолов в «Реале» — это невозможно. Не потому, что Федя плохой футболист, он как раз лучший нападающий нашей страны. А потому, что на данном этапе ему лучше уйти в условный «Вэст Хэм», о котором писали. Получать там игровую практику, становиться там лидером и самым сильным в чемпионате. Потом через сборную и чемпионат мира идти дальше.

Однозначно он может быть в шорт-листе, но в «Реал» не берут без побед в сборной, суперуверенной игры. Ему как раз не хватает стабильного выступления в национальной команде. Если бы он в 2008 году взял бронзу на Евро и несколько лет подряд становился лучшим бомбардиром, тогда я был бы уверен, что он может перейти в «Челси», «Реал», «Баварию» и так далее». – сказал Савин.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.