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Савин: «Смолов в «Реале»? Лучше уйти в условный «Вэст Хэм»

30 ноября 2017, 17:12
7

Бывший нападающий «Амкара» Евгений Савин прокомментировал информацию о заинтересованности «Реала» в форварде «Краснодара» Федоре Смолове. Как было отмечено, нападающему «быков» лучше уехать в более скромный европейский клуб и там доказывать свою состоятельность.

«Смолов в «Реале» — это невозможно. Не потому, что Федя плохой футболист, он как раз лучший нападающий нашей страны. А потому, что на данном этапе ему лучше уйти в условный «Вэст Хэм», о котором писали. Получать там игровую практику, становиться там лидером и самым сильным в чемпионате. Потом через сборную и чемпионат мира идти дальше.

Однозначно он может быть в шорт-листе, но в «Реал» не берут без побед в сборной, суперуверенной игры. Ему как раз не хватает стабильного выступления в национальной команде. Если бы он в 2008 году взял бронзу на Евро и несколько лет подряд становился лучшим бомбардиром, тогда я был бы уверен, что он может перейти в «Челси», «Реал», «Баварию» и так далее». – сказал Савин.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Краснодар Савин Евгений Смолов Федор
Комментарии (7)
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Joko21
1512055040
нужно идти в тот клуб, где у него будет игровая практика. Это точно
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OfaZavr
1512055733
Тогда уж лучше в Краснодаре остаться чем бороться за выживание в таком клубе, конечно топ-клуб вряд ли его возьмет но хотя бы в крепкий середняк перейти.
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Бугимен
1512056095
ФЕДЯ УДАЧИ,УВЕРЕН ТЫ ТАМ СМОЖЕШЬ ИГРАТЬ.НЕ СЛУШАЙ НЕКОГО НАДО ПРО БЫВАТЬ СЕБЯ!
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DOCTOR PENALTY
1512056468
Фёдор, у.......и всех этих доброжелателей и теоретиков. Уверен сможешь!
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Smekaev
1512059646
Ну, для Савина этот вариант был бы, конечно, лучшим... Но кесарю кесарево, а слесарю слесарево, как говорится. Федя может и в Реале заиграть, если захочет.
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Бубновский
1512064483
...пляяяя....вот к чему эти бла бла бла блаа??? давайте еще обсудим, что федя баллотируется в президенты россии
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Anton-champion
1512066423
я полностью согласен. Смолов,начинай с меньшего,получишь большее!!!
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