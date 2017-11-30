«Шанхай СИПГ» официально сообщил об уходе из команды Виллаш-Боаша

«Шанхай СИПГ» объявил о расторжении контракта с главным тренером Андре Виллаш-Боашем. Португальский специалист в России известен по работе с «Зенитом».

«Шанхай СИПГ» и Виллаш-Боаш решили прекратить сотрудничество. Мы выражаем благодарность специалисту и его штабу за тот прогресс, который удалось достигнуть в 2017 году. Тренер также пожелал клубу и игрокам дальнейших успехов», – говорится в заявлении китайского клуба.

«Шанхай СИПГ» под руководством португальца занял втрое место в чемпионате Китая.