Моуринью намерен лично уговорить Гризманна перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Атлетико» форварда Антуана Гризманна. Как сообщается, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью намерен посетить Мадрид и переговорить лично с игроком. Француз входит и в сферу интересов «Барселоны». Ранее сообщалось, что форвард призвал руководство каталонского клуба выкупить его трансфер за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» в Примере 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.