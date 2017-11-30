Шнуров – Назарову: «Мне увыкать тут не надо»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил актеру Дмитрию Назарову, который сегодня спел песню по случаю победы «Спартака» над сине-бело-голубыми (3:1).

«Шнур» опубликовал ответ в стихотворной форме:

«Пишет песни мне актер в авторитете,

Сожалеет, что мол я не из Москвы.

В москвичи я никогда не метил,

Что для вас, наверное, – увы.

Но Москва, она не из резины,

Хватит Путина с Нагиевым и так,

Мне совсем уж невообразимо

Переехать и кричать, – «Спартак».

И пускай мной недоволен кто-то,

Один город у одной команды.

Я люблю свое родимое болото!

За него я надрываю гланды,

В том числе на стадионе вашем,

Летом мы играли «Ленинградом».

Я себя не мыслю проигравшим.

Так что, мне увыкать тут не надо».