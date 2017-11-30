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Шнуров – Назарову: «Мне увыкать тут не надо»

30 ноября 2017, 00:13
41

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил актеру Дмитрию Назарову, который сегодня спел песню по случаю победы «Спартака» над сине-бело-голубыми (3:1).

«Шнур» опубликовал ответ в стихотворной форме:

«Пишет песни мне актер в авторитете,

Сожалеет, что мол я не из Москвы.

В москвичи я никогда не метил,

Что для вас, наверное, – увы.

Но Москва, она не из резины,

Хватит Путина с Нагиевым и так,

Мне совсем уж невообразимо

Переехать и кричать, – «Спартак».

И пускай мной недоволен кто-то,

Один город у одной команды.

Я люблю свое родимое болото!

За него я надрываю гланды,

В том числе на стадионе вашем,

Летом мы играли «Ленинградом».

Я себя не мыслю проигравшим.

Так что, мне увыкать тут не надо».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (41)
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Oblommoff
1511990381
Красивый стих
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APchelov
1511990812
Даааа. Усатому песеннику до наших питерских поэтов далеко!!!
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baden69
1511991363
Молодцы! И Назаров и Серега друг друга слегка потролили. В отличии от очень многих на этом сайте, они это сделали культурно и не грубо.
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GoLenaStop
1511993375
Подскажите, а кто такой этот Назаров? В каких мультфильмах он снимался?...
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Fancyfall
1511994204
странно то, что шнур юбилей группировки отмечал в москве, а не на брегах невы, странно то, что чтит он себя болелой, а на деле - увы... увы.
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Diman67
1511998015
молодец Серёга! Заткнул усача)
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docndoc
1512002190
Вполне себе изящная пикировка двух Мастеров; без хамства и с юмором. Большинству болел с обеих сторон надо поучиться. Как бы ты не любил свою команду и не пытался троллить соперника, в основе всегда должно быть главное - взаимное уважение, даже сквозь зубы.
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alex1951
1512002814
назар поёт, а шнур же плачет ,что не сложилось все иначе за питер он порвет,как тузик грелку назар плюёт в его тарелку и спор их вечен кто кого не предскажет тут никто!
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АРИЕЦ2008
1512016136
Ответ шнурку: " А ты не задумывался,хотя чем там....Так вот ,если проанализировать все выездные игры Спартака,почему всегда такая массовая поддержка?Ответ прост- за Спартак болеет вся страна......А за твоё болото,только живущие в нём лягушки..
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piligrim1986
1512019187
а как вообще можно сравнивать Назарова и этого дегроида?
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