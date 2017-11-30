Шнуров – Назарову: «Мне увыкать тут не надо»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил актеру Дмитрию Назарову, который сегодня спел песню по случаю победы «Спартака» над сине-бело-голубыми (3:1).
«Шнур» опубликовал ответ в стихотворной форме:
«Пишет песни мне актер в авторитете,
Сожалеет, что мол я не из Москвы.
В москвичи я никогда не метил,
Что для вас, наверное, – увы.
Но Москва, она не из резины,
Хватит Путина с Нагиевым и так,
Мне совсем уж невообразимо
Переехать и кричать, – «Спартак».
И пускай мной недоволен кто-то,
Один город у одной команды.
Я люблю свое родимое болото!
За него я надрываю гланды,
В том числе на стадионе вашем,
Летом мы играли «Ленинградом».
Я себя не мыслю проигравшим.
Так что, мне увыкать тут не надо».
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Источник: Instagram