Гризманн призвал «Барселону» выкупить его у «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн намерен перейти в «Барселону». Форвард призвал руководство каталонского клуба выкупить его трансфер за 100 миллионов евро.

При этом главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде рассматривает иные варианты усиления атаки, поэтому вместо «Барселоны» француз может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере Гризманна. Переход должен состояться летом 2018 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» в Примере 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.