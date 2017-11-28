Лунев: «В эпизоде с Родриго сыграл так, как меня учили»

Вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал эпизод из товарищеского матча против сборной Испании (3:3), когда голкипер в столкновении с нападающим Родриго получил травму.

— Андрей, как Ваше самочувствие?

— В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со «Спартаком» не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.

— В матче за сборную с испанцами за Вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?

— На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент — не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.

— Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, Вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?

— Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.