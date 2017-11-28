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Лунев: «В эпизоде с Родриго сыграл так, как меня учили»

28 ноября 2017, 19:04
8

Вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал эпизод из товарищеского матча против сборной Испании (3:3), когда голкипер в столкновении с нападающим Родриго получил травму.

— Андрей, как Ваше самочувствие?

— В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со «Спартаком» не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.

— В матче за сборную с испанцами за Вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?

— На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент — не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.

— Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, Вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?

— Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Лунев Андрей
Комментарии (8)
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Burunduk
1511885836
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Лодыгин не тянет.
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Eds
1511886883
Ты поступил правильно... И никто из вратарей не застрахован от подобного... Выздоровления.!
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Татарин за ЦСКА
1511887856
Здоровья,боец
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Тазит
1511889677
Здоровья!
Ответить
С-Пб on-line
1511896149
Выздоровления скорейшего!
Ответить
Nekit92
1511906631
Андрюха возвращайся быстрее.
Ответить
OfaZavr
1511941877
молодец-боец! Здоровья!
Ответить
maygli
1511951941
Ты сыграл отлично. Молодец! Но испанца не надо выгораживать, этот хрен за три метра до тебя шёл коленом в перёд и у него было море времени убрать, подогнуть, отвести чуть в сторону ногу, чтоб не в упор, а хотя бы в скользь, но эта с...ка даже и не пытался ничего сделать. Посмотри ещё раз в записи на его выражение лица и всё понятно станет.Он всё видел и осознавал, что делает. На его физиономии мгновенно промелькнула досада, от того что не успевает к мячу, а потом злость с которой он и впилился в голову.
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