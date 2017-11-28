Широков: «В матче с «Зенитом» «Спартак» грамотно использовал свои возможности и заслуженно победил»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает, что красно-белые более грамотно распорядились своими возможностями в матче с петербуржцами в 18-м туре РФПЛ. По его мнению, подопечные Массимо Карреры одержали заслуженную победу.

«Я бы не стал перекладывать всю вину на тренера. «Спартак» грамотно использовал возможности, которые у него были. «Зенит» оставлял много свободных зон между линиями, чем спартаковцы пользовались. Игроки атаки «Спартака» достаточно мастеровиты, чтобы реализовать такое преимущество.

Я ждал, что будет более-менее равная игра. В целом она и была равной, но «Спартак» целенаправленно бил на те слабые точки, которые есть у «Зенита». Я бы сказал, что «Спартак» победил заслужено – он знал, что хочет, и реализовал собственные возможности», – сказал Широков.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка и отставая от «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.