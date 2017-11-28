Отец Коноплянки: «Бундеслига – не чемпионат Жени»

Олег Коноплянка, отец полузащитника «Шальке-04» Евгения, рассказал о ситуации сына в Германии.

«Как отец Жени могу сказать, Бундеслига — это не его чемпионат. У Ярмоленко (в «Боруссии» – прим. «Бомбардира») команда более атакующая, и ему там легче. Жене приходится сложнее, потому что у «Шальке» совсем другой стиль, и там много молодежи.

Опять же, если испанский Жене давался легко и он на нем даже интервью пытался давать, то с немецким дела обстоят пока не очень. Вроде бы учит, но на каком уровне — для этого нужно находиться рядом с ним и слышать.

Знаю, что он больше общается или на испанском, или на английском. Поэтому с нынешним тренером () Жене гораздо легче работается, потому как он — разносторонне развитый человек.

А Вайнцирль был зацикленный: знает свой немецкий и готов говорить только на нем, без всяких компромиссов. Непонятно, почему он так себя вел. Может, влияли какие-то околофутбольные вещи.

В чем Жене нужно прибавить? Да ни в чем. Сыну просто нужен его тренер. Он свои атакующие обязанности знает досконально. Если его правильно использовать, то его качеств достаточно.

Посмотрите, какие функции возложены на Ярмоленко в Дортмунде и какие на Женю в «Шальке». Ярмоленко играет только на атаку, по сути — нападающего. А Женя где? Если не в середине, так еще где-то», – сказал Коноплянка.

28-летний украинец пополнил состав «Шальке» в июле, перейдя из «Севильи» за 12,5 миллионов евро. В 15-ти матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.