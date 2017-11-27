Глушаков – после победы над «Зенитом»: «Есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал интервью после победы над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Дерби двух столиц всегда интересно зрителям и футболистам. Игроков на такие встречи не надо настраивать. Конечно, нам надо было отыграться за обидное поражение в Питере. Никто об этом не говорил, но на душе кошки скребли. Надо было обыгрывать их.



Лучшая ли это игра в сезоне по содержанию? Были хорошие игры и с «Локомотивом», когда мы контролировали матч до удаления, да и в Петербурге до первого гола хорошо играли. Просто фартило тогда «Зениту» — все залетело, даже с углового флажка обидный мяч пропустили.



Каррера и вообще никто ничего не говорил о принципиальности. Перед матчем мы тоже об этом не разговаривали. Все понимаем. Серьезные игры ожидают нас в Лиге чемпионов и чемпионате России. Тула — не подарок, потом «Ливерпуль». Дальше — ЦСКА, и это, наверное, самое знаковое событие в российском футболе. Конечно, на концовку хватит сил. Все взрослые люди. Сколько можно разбазаривать очки? И так всем дали фору в начале чемпионата.



Мои эмоции связаны с тем, что есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют на футбольном поле. Кто сегодня провоцировал? Соперники. Понимаю, это футбол», — сказал игрок сборной России в эфире программы «8-16».

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