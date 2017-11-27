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  • Глушаков – после победы над «Зенитом»: «Есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют»

Глушаков – после победы над «Зенитом»: «Есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют»

27 ноября 2017, 23:46
20

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал интервью после победы над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Дерби двух столиц всегда интересно зрителям и футболистам. Игроков на такие встречи не надо настраивать. Конечно, нам надо было отыграться за обидное поражение в Питере. Никто об этом не говорил, но на душе кошки скребли. Надо было обыгрывать их.

Лучшая ли это игра в сезоне по содержанию? Были хорошие игры и с «Локомотивом», когда мы контролировали матч до удаления, да и в Петербурге до первого гола хорошо играли. Просто фартило тогда «Зениту» — все залетело, даже с углового флажка обидный мяч пропустили.

Каррера и вообще никто ничего не говорил о принципиальности. Перед матчем мы тоже об этом не разговаривали. Все понимаем. Серьезные игры ожидают нас в Лиге чемпионов и чемпионате России. Тула — не подарок, потом «Ливерпуль». Дальше — ЦСКА, и это, наверное, самое знаковое событие в российском футболе. Конечно, на концовку хватит сил. Все взрослые люди. Сколько можно разбазаривать очки? И так всем дали фору в начале чемпионата.

Мои эмоции связаны с тем, что есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют на футбольном поле. Кто сегодня провоцировал? Соперники. Понимаю, это футбол», — сказал игрок сборной России в эфире программы «8-16».

Красно-белые поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
Комментарии (20)
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Sergil
1511815774
А сами, типа, белые и пушистые, свинопилотка хотела сказать? =)
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Боцман59rus
1511815956
на данный момент мясо и зеня в топ 15 европы... кони не обижайтесь=могу обосновать
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Ramiras
1511816363
А сами то что устроили в конце матча? Сплошное симулянство чтобы потянуть время
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Freyd
1511816533
Парадеус конечно круто симулировал, что ударили в лицо красную за такое давать пора
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Nekit92
1511817605
Это он про зобнина. Шел упал... уноси
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Котфеееее
1511818079
Нормально отыграли,Спартаку повезло больше в реализации.
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GoldPlayFIFARus9
1511832038
Да,например как половина состава Спартака,который с 85-й минуты валялся на газоне нон-стопом от каждого касания и без него.
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Диктор
1511839221
Симуляции и провокации свойственны голубым.Пора бы уже привыкнуть к их стилю.
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a_who
1511839568
Питерцам должно быть стыдно за артистизм своих аргентинцев !
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Кинстифа
1511844831
Когда счет был 2-0 нагло начали симулировать и провоцировать, так и продолжили до конца игры.. ФУ позорники!! хуже Севильи
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