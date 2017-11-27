Ярцев: «Спартак» рассчитался с «Зенитом» за первый круг»

Экс-главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о победе красно-белых над «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ.

«Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам. На сей раз «Спартак» не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно.

На сей раз все было иначе: два красавца гола Самедова и Луиса Адриано, победный аккорд Пашалича. А самое главное – характер, проявленный все 90 минут.

У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорошо был Луис Адриано, пока еще хватало сил.

Победа еще дорога тем, что нам противостоял очень сильный и квалифицированный соперник. Таких возможностей, которые имеет для ротации состава Манчини, нет ни у одного тренера в премьер-лиге. Если он может держать на скамейке запасных Дзюбу, то это говорит о его полном доверии собственной атаке. Но на сей раз ее хватило только на один мяч.

Будь поточнее в прострелах с фланга Жирков и Смольников, счет мог бы быть иным. Но, как известно, не футбол сослагательного наклонения.

А потому эти три очка – тот самый золотой ключик, который поможет «Спартаку» открыть дверь, за которой прямая в гонке за чемпионство. И эта прямая им может покориться также, как «Зенит».

А потому я считаю, что «Спартак» полностью рассчитался с «Зенитом» за первый круг», – сказал Ярцев.

Напомним, в первом круге чемпионата «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 5:1.

Ярцев возглавлял московский клуб с 1994 по 1998 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было