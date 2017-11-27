Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ярцев: «Спартак» рассчитался с «Зенитом» за первый круг»

27 ноября 2017, 22:43
7

Экс-главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о победе красно-белых над «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ.

«Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам. На сей раз «Спартак» не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно.

На сей раз все было иначе: два красавца гола Самедова и Луиса Адриано, победный аккорд Пашалича. А самое главное – характер, проявленный все 90 минут.

У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорошо был Луис Адриано, пока еще хватало сил.

Победа еще дорога тем, что нам противостоял очень сильный и квалифицированный соперник. Таких возможностей, которые имеет для ротации состава Манчини, нет ни у одного тренера в премьер-лиге. Если он может держать на скамейке запасных Дзюбу, то это говорит о его полном доверии собственной атаке. Но на сей раз ее хватило только на один мяч.

Будь поточнее в прострелах с фланга Жирков и Смольников, счет мог бы быть иным. Но, как известно, не футбол сослагательного наклонения.

А потому эти три очка – тот самый золотой ключик, который поможет «Спартаку» открыть дверь, за которой прямая в гонке за чемпионство. И эта прямая им может покориться также, как «Зенит».

А потому я считаю, что «Спартак» полностью рассчитался с «Зенитом» за первый круг», – сказал Ярцев.

Напомним, в первом круге чемпионата «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 5:1.

Ярцев возглавлял московский клуб с 1994 по 1998 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ярцев Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1511812142
Всё по делу сказал,,,,
Ответить
vshter76
1511812291
Просто Дениска не опохмелился в первом круге
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511814933
Всё по-честному.*
Ответить
multiscan
1511817303
Недорасчитался! Было же 5:1!
Ответить
Борз-95
1511817781
Ярцев конечно же рад победе Спартака
Ответить
Диктор
1511840334
Забили,выдержали ,отбились ,а в концовке поставили жирную точку.Спартак красавчики
Ответить
Супермачо
1511846375
Неточность. Ярцев был главным только в сезоне-96.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+