Защитник 2000 года рождения может заменить Роуза в «Тоттенхэме», обоими интересуются топ-клубы АПЛ

«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки защитника «Фулхэма» Райана Сессеньона. Об этом сообщило издание Telegraph.

Согласно источнику, «шпоры» видят в 17-летнем англичанине замену Дэнни Роузу, который может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Челси». Издание отметило интерес этих клубов и к Сессеньону.

Воспитанник «дачников» подписал взрослый контракт с клубом в июле 2016 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «красные дьяволы» могут включить Люка Шоу в сделку по покупке Роуза.