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  • Кечинов спрогнозировал победу «Спартака» над «Зенитом» с разницей в один мяч

Кечинов спрогнозировал победу «Спартака» над «Зенитом» с разницей в один мяч

27 ноября 2017, 16:54
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в преддверии поединка 18-го тура РФПЛ против «Зенита» высказал свой прогноз на предстоящую встречу. По его мнению, красно-белые будут иметь небольшое преимущество и воплотят его в победу с разницей в один мяч.

Напомним, в первом круге петербуржцы в родных стенах разгромили подопечных Массимо Карреры со счетом 5:1.

«Всегда матчи между этими командами получаются интересными, непредсказуемыми. Даже исход матча первого круга никто не мог предположить, поэтому делать прогнозы на такой матч дело неблагодарное. При этом у «Спартака» есть небольшое преимущество, на мой взгляд. Да, команда упустила победу против «Марибора» (1:1), но сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Плюс команда сейчас играет неплохо, матч с «Краснодаром» (4:1) был вообще великолепный.

Но я не могу сказать, что это «Спартак» образца прошлого сезона. Но в любом случае команда сейчас выглядит гораздо сильнее, чем в первом круге. И если делать прогноз, то я поставил бы на «Спартак» – 1:0 или 2:1», – сказал Кечинов.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кечинов Валерий
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