Хиддинк и Адвокат – в числе претендентов на пост главного тренера Саудовской Аравии

Как сообщает Voetbalzone, Гус Хиддинк и Дик Адвокат находятся в списке претендентов на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии. Ранее азиатской командой руководил экс-тренер Аргентины Эдгардо Бауса, однако он покинул свою должность, проработав всего два месяца – с сентября по ноябрь этого года.

Напомним, Адвокат ранее ушел из сборной Голландии после того, как не смог вывести ее на чемпионат мира-2018. Хиддинк находится без работы с 2016 года, его последним клубом был «Челси». Оба специалиста в свое время возглавляли сборную России.

На днях в СМИ появилась информация, что от должности главного тренера Саудовской Аравии отказался бывший наставник «Баварии» Карло Анчелотти.