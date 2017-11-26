Слуцкий: «Игра против «Бристоль Сити» была для меня самой отвратительной в жизни»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мыслями после матча 19 тура Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (2:3). «Тигры» по ходу игры вели в счете в два мяча.

«Уровень разочарования после матча максимальный. Игра была под нашим контролем, но плохие действия при «стандартах» подарили три очка сопернику. «Бристоль» был лучше в единоборствах.

У оппонента в первый час игры не было моментов. Тем не менее, это не снимает наших проблем в обороне. Их все видят. Это был самый отвратительный матч в моей жизни», – сказал россиянин.

Ранее Слуцкий допустил, что его в ближайшее время уволят.