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  • Слуцкий: «Игра против «Бристоль Сити» была для меня самой отвратительной в жизни»

Слуцкий: «Игра против «Бристоль Сити» была для меня самой отвратительной в жизни»

26 ноября 2017, 06:14
16

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мыслями после матча 19 тура Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (2:3). «Тигры» по ходу игры вели в счете в два мяча.

«Уровень разочарования после матча максимальный. Игра была под нашим контролем, но плохие действия при «стандартах» подарили три очка сопернику. «Бристоль» был лучше в единоборствах.

У оппонента в первый час игры не было моментов. Тем не менее, это не снимает наших проблем в обороне. Их все видят. Это был самый отвратительный матч в моей жизни», – сказал россиянин.

Ранее Слуцкий допустил, что его в ближайшее время уволят.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Халл Сити Бристоль Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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КЭТиК
1511667951
Это конец, теперь так думает Слуцкий
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biber.ru
1511669801
Лёня, хватит мучиться и мучить! Гоу ту хоум!
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Axe111
1511671898
Да все, скачи уже обратно в конюшню, нулевой
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овертайм
1511673990
да не надо лукавить) были и хуже)
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Lester84
1511684727
Да ладно? Лукавишь, Леня. Был матч с Динамо, когда ЦСКА вел 2-0, а потом просрали 2-4!
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Chesn0k
1511688240
Евро, Лёнчик, вспомни Евро.
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за ЦСКА с 1980г
1511696410
Леонид,не сбавляй обороты! Уволят из Халл Сити иди в Мансити..Это сейчас очень модно..(и по русски.)
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ribavadim
1511706315
Сколько их ещё будет?
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Boniel+
1511708446
Нужно научиться ставить игру команде.Вы в ЦСКА этому не научились,а в Англии нужно уже иметь знания и опыт сразу,времени на раскачку Вам не дадут.Совет.Пойти в "Челси" вторым к Конте и года два учиться,может быть потом и что-то из Вас получится.Хотя Вы далеко не мальчик.Значит шансов ноль.
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Fan Loko mik
1511798597
Лёне пора бросать это занятие футболом!!! Не его это дело!!!! Не его!
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