Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа от «Бристоль Сити» (3:2).

«Я очень расстроен. Мы контролировали игру, но не стандартные положения, и проиграли из-за этого. Очень сложно анализировать игру.

Уволят ли меня? Я не знаю. Это очень непростое время для меня. Я не говорил с владельцами. Когда команда не выигрывает шесть матчей, сделать какие-то изменения — это нормально, но решение за руководством», — сказал Слуцкий в интервью Hull Daily Mail.

«Тигры» не выигрывают шесть матчей подряд. Сейчас клуб находится на 20 месте в турнирной таблице.