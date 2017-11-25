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  • Слуцкий: «Уволят ли меня? Команда не выигрывает шесть матчей, сделать какие-то изменения — это нормально» 

Слуцкий: «Уволят ли меня? Команда не выигрывает шесть матчей, сделать какие-то изменения — это нормально» 

25 ноября 2017, 20:59
12

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа от «Бристоль Сити» (3:2).

«Я очень расстроен. Мы контролировали игру, но не стандартные положения, и проиграли из-за этого. Очень сложно анализировать игру.

Уволят ли меня? Я не знаю. Это очень непростое время для меня. Я не говорил с владельцами. Когда команда не выигрывает шесть матчей, сделать какие-то изменения — это нормально, но решение за руководством», — сказал Слуцкий в интервью Hull Daily Mail.

«Тигры» не выигрывают шесть матчей подряд. Сейчас клуб находится на 20 месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Бристоль Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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lekseij2007
1511633036
Охохохохохо... сложно. Сливают чтоль
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acer2003
1511633050
Лёня,чемодан,вокзал,....????
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alex1951
1511634505
Внутренне Леня на все согласен.... Но его умение разговаривать с английскими журналюгами,достойно восхищения: самоирония,самокритика,юморок,о команде без обид,без сваливания вины на кого то , все это может ,каким то чудным образом , отдалить возврат в Россию... ps есть ,конечно,несомненный плюс ,то,что голов накидали мама не горюй ...эххх да к ним бы победы!
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insider_retro
1511635665
Грустные разовые неудачи превращаются в последовательность поражений, которая вполне может подвести черту терпения боссов клуба...
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Бардюр
1511636023
Кучук уже 11 подряд не выигрывает, и ничего. Доверие на 3 года.
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frankchi
1511636696
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САНЁК17
1511638546
Кстати,он там сидя на лавочке командует,или стоя на край поле ходит?
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xapaycm
1511644143
Слуцкий тренер, но не волшебник. Никого другого из наших в Англии не было.
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VIKZH
1511647660
Ротор Волгоград, ждет
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ЖОРРО
1511980369
Каждый матч как последний...теперь только так(
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