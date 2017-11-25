Зидан: «Трансферы? Зимой точно никто не уйдет» 

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Малагой» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Также он рассказал про планы клуба на зимнее трансферное окно.

«Начали игру хорошо, забыли быстрый гол. Это было важно. Потом все поменялось, и во втором тайме нам было непросто. Мы довольны результатом, но не все получилось так, как мы хотели.

Нам нравится играть на нашем стадионе. Соперники, приезжая сюда, играют буквально за свои жизни.

Нужно сохранять оптимизм, потому что мы набрали три очка, и я уверен, что мы исправим ситуацию в таблице. Сейчас мы бы хотели сыграть семь хороших матчей подряд

Трансферы в январе? Зимой точно никто не уйдет. Новые игроки? Здесь все возможно. Посмотрим», — сказал Зидан.

Напомним, что в этом матче нападающий мадирдцев Криштиану Роналду прервал безголевую серию.