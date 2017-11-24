Варга сообщил о сходстве в тренерских карьерах Слуцкого и Фергюсона

Футбольный агент Шандор Варга сравнил нынешнее положение главного тренера английского «Халл Сити» Леонида Слуцкого и бывшего менеджера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

– Слуцкого не уволят даже после поражения в ближайшем туре?

– Да, это слова владельца. Он видит, как тренер работает, какая обстановка в раздевалке, что в команде. Слуцкий работает 24 часа в сутки. Трудится на совесть, но материала не хватает.

Я работал в тренерском комитете УЕФА, и как-то Алекс Фергюсон принес бумагу из, по-моему, первого своего клуба – маленького, из Шотландии. Там было написано: «Мы уволили Фергюсона, потому что он не имеет никакого понятия о работе тренером. Никуда его не рекомендуем». И вроде бы потом из него вышел неплохой тренер. Так что для Леонида лучшего вот так же тяжело начинать и потом подняться.