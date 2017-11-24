Источник: «Барселона» вернулась к кандидатуре Коутиньо

Руководство «Барселоны» приняло решение подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

Источник уточнил, что вариант с покупкой 25-летнего бразильца является для каталонцев более важной целью, чем трансфер Месута Озила из «Арсенала». Ранее сообщалось о том, что в январе сине-гранатовые предложат за игрока сборной Германии 20 миллионов евро.

«Бомбадир» писал об интересе «Барселоны» к Коутиньо на протяжении летнего окна переходов. Английский клуб отказался отпускать игрока за 120 миллионов фунтов.

В текущем сезоне хавбек забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 11-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.