Тренер «Копенгагена»: «Это был хороший матч с лучшей командой в России»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Солбаккен прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Не думаю, что у нас что-то не получилось в сегодняшней игре. Это был хороший матч с лучшей командой в России на данный момент.

Нам было тяжело играть психологически против такой сильной команды. Во втором тайме мы двигались лучше и быстрее, но не смогли сравнять счет. Однако мы выступили хорошо.

Фарфан забил нам, скорее, немного случайно, особенно второй гол. Это умный игрок, который хорошо читает игру. Такие футболисты и решают исход матча», — сказал Сольбаккен.

«Локомотив» набрал восемь очков и сейчас занимает вторую строчку в группе в данную минуту. Если в другом матче группы «Шериф» проиграет «Фаставу», «Локо» возглавит группу.