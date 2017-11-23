Лига Европы. «Марсель» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Коньяспором»

В матче 5-го тура Лиги Европы «Марсель» в гостях сыграл вничью с «Коньяспором» 1:1.

На 93-й минуте матча в свои ворота забил игрок хозяев Вилфред Мок. Гости с 80-й минуты матча играли вдесятером.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 5-й тур

Коньяспор (Турция) – Марсель (Франция) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Скубиц (с пенальти), 82; 1:1 — Мок (в свои ворота), 90+3.

Удаление: нет — Амави, 80.

Зальцбург (Австрия) – Витория Гимараеш (Португалия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Даббур, 26; 2:0 — Ульмер, 45+1; 3:0 — Хван Хи Чхан, 67.

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