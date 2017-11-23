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Белоус: «Слуцкий может не выдержать давления в «Халле»

23 ноября 2017, 11:00
3

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус назвал две главные проблемы, с которыми столкнулся Леонид Слуцкий на посту главного тренера «Халла». По его словам, турнирная ситуация команды также не дает повода для оптимизма.

«Даже если Слуцкого завтра уволят, в любом случае он приобретет полезный опыт. Но я бы не ставил крест на этом проекте. Две-три успешные игры, и все перевернется.

Турнирная ситуация, конечно, сложная. Мне кажется, у Слуцкого сейчас две главные проблемы. Первая – он никогда не делал полностью новую команду. В ФК «Москва» была основа, созданная Петраковым и селекционным отделом. Такая же история – в ЦСКА. Акинфеев, Березуцкие. Игнашевич, Дзагоев, Вагнер – все они уже были. Здесь же ситуация совсем другая, надо было начинать с нуля.

Ну и вторая проблема – психология. Слуцкий не всегда справляется с давлением. Прессинг со стороны СМИ и болельщиков – то, что выбивает его из колеи. Так же случилось и в сборной России.

Если Леонида Викторовича сейчас начнут прессовать по-серьезному, может не выдержать», – сказал Белоус.

Ранее появилась информация, что руководство английского клуба намерено в ближайшее время уволить российского специалиста со своего поста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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alexivanof197
1511424853
изначально было понятно что трудно там будет..но может всё таки справится
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Pablo845
1511426276
Пора возвращаться в родные стены
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серега кашин
1511430822
навряд ли доработает до конца сезона
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