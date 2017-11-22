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Руководство «Халл Сити» намерено уволить Слуцкого

22 ноября 2017, 11:17
35

В ближайшее время главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может быть отправлен в отставку, сообщает Hull Daily Mail. Кредит доверия, выданный российскому специалисту со стороны руководства английского клуба, подходит к концу.

Сообщается, что наиболее вероятным преемником Слуцкого в «Халле» станет Найджел Эдкинс, покинувший аналогичный пост в «Саутгемптоне» в прошлом году.

В текущем сезоне «Халл Сити» после 18-ти туров чемпионшипа занимает 20-ю строчку в турнирной таблице с 18-ю очками в активе.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид Эдкинс Найджел
Комментарии (35)
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Italian_93
1511339470
Давно пора, Абрам сбагрил ему всякий мусор, а долбись с этим, а Слуцкому лучше в Рашку обратно, например в Краснодар
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Igor Belousov
1511339545
давай обратно в россию оренбург поднимай
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Нас Много
1511339583
Остаётся посочувствовать Леониду Слуцкому, но для него английская премьер-лига была изначально "не по Сеньке шапка".
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bset
1511340869
Но это не будет означать конец истории. Дальше будем смотреть за новым тренером. Если при нем лучше заиграют, то да, это фиаско. А если также или вообще хуже, значит Слуцкий сделал все, что мог.
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Pourport
1511341163
Что сказать,очень терпиливое руководство,долго не давало(пня под зад!)
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piligrim1986
1511343221
не долго мучалась старушка
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gigs84
1511343459
Жаль, что не сложилось. Но Слуцкий всё-равно хороший тренер. Надеюсь, он ещё добьётся успехов с другой командой.
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Portoz
1511343622
в цска в аренду путсть отдадут
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Torvald64
1511344280
Изначально не понимал, за счёт чего Слуцкий собирается добиваться успеха в Англии. По тому, что я видел в матчах Чемпионшипа, могу сказать, что сильнейшие команды там добиваются своего за счёт смелой атакующей игры. Тактика же Слуцкого, когда во главу угла ставится игра в обороне с дальними забросами мяча вперёд, где качественные форварды вроде Мусы и Думбии разберутся - возможно, сошла бы на ура в Италии или Франции в командах уровня Сассуоло или Амьена. Но не здесь.
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алекс88
1511344877
Продолжит карьеру в квн...хоть и там не сильно получалось
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