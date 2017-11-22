Руководство «Халл Сити» намерено уволить Слуцкого

В ближайшее время главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может быть отправлен в отставку, сообщает Hull Daily Mail. Кредит доверия, выданный российскому специалисту со стороны руководства английского клуба, подходит к концу.

Сообщается, что наиболее вероятным преемником Слуцкого в «Халле» станет Найджел Эдкинс, покинувший аналогичный пост в «Саутгемптоне» в прошлом году.

В текущем сезоне «Халл Сити» после 18-ти туров чемпионшипа занимает 20-ю строчку в турнирной таблице с 18-ю очками в активе.