Уткин: «Хабаровск? На трети территории России нельзя играть в футбол, потому что это никому не нужно»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о проведении матчей РФПЛ в Хабаровске в зимнее время.

Ранее в Хабаровске при температуре в 17 градусов мороза прошел матч 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА (2:4).

«Скажем, да это ужасно, но Хабаровск в это же время играл в ФНЛ в прошлом сезоне. Нельзя играть на открытом стадионе в Хабаровске в это время года. Хабаровск – это экзотический регион. В Хабаровске нет ни одной крытой арены или манежа.

На трети территории России нельзя играть в футбол, потому что это никому не нужно. Давайте рассуждать о развитии футбола в России в связи с этим», – сказал Уткин.