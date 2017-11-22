Гончаренко: «Проблема ЦСКА не в узкой обойме, а в нехватки скорости»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что нехватка кадров не является главной проблемой московского клуба.

Сегодня команда проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Наверное, можно говорить о нехватке кадров. Сложно работать в таких условиях. Или вы, наоборот, воспринимаете это как вызов?

– Здесь нельзя говорить о проблемах. Надо ставить задачи и их решать. Скорее, это действительно вызов. У нас постоянно говорят о каких-то проблемах, но вместо этого надо искать возможности. Мы их ищем. Проблема не в том, что у нас узкая обойма, а в том, что нам часто не хватает скорости. Если мы компенсируем это, то никаких проблем у нас не будет. Да и справляться с короткой обоймой гораздо проще, чем когда она слишком раздута.