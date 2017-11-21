«Барселона» предложит зимой «Арсеналу» 20 миллионов за Озила

«Барселона», как уже сообщалось ранее, претендует на полузащитника «Арсенала» Месута Озила. 29-летний игрок является вторым после хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в списке каталонского клуба.

По информации источника, в зимнее трансферное окно сине-гранатовые предпримут последнюю попытку приобрести Коутиньо. Если сделку не удастся осуществить, то «блауграна» переключит свое внимание на Озила. Руководство «Барселоны» считает, что немца можно будет купить примерно за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Озил принял участие в 10-ти матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.