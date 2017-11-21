Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов разглядел не назначенный пенальти в ворота «Локомотива»

Бубнов разглядел не назначенный пенальти в ворота «Локомотива»

21 ноября 2017, 07:29
9

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что арбитр встречи «Анжи» и «Локомотива» в рамках матча 17-го тура российской Премьер-лиги не увидел очевидный пенальти в ворота гостевой команды.

«На 70-й минуте судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива». Это однозначно. Мяч шел в направлении Прудникова, и тот мог бы сыграть, если бы ему не помешали.

И я бы не сказал, что «Локомотив» имел преимущество в этом матче. В целом встреча была равная, и гол был забит после грубой ошибки Яковлева. С такой игрой железнодорожники чемпионами стать не смогут», – рассказал Бубнов в эфире передачи «8-16».

Матч 17-го тура РФПЛ «Анжи» – «Локомотив» закончился со счетом 0:1. Гости возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 36 очками. Махачкалинцы располагаются на предпоследнем, 15-м месте, имея в своем активе 16 баллов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив Прудников Александр Бубнов Александр Сухой Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Отчаянный Пердун
1511243140
пенальти ещё нужно было реализовать! можно и в Хабаровск не лететь, а в сочи. хороший календарь.
Ответить
Zenmaster
1511249961
Пендаль 100% -- уровень судейства ниже плинтуса !!! Преступление без наказания -- порождает беспредел !!! Бездарность наших судей поражает и неважно какие команды играют -- результат стабильный -- СКАНДАЛ !!!
Ответить
paracetamol
1511252074
Пеналь - 100%
Ответить
serghio1990
1511253825
такие пенальти можно по 2-3 ставить в каждом матче,голы забивают с метровых офсайдов,уже пора привыкнуть,бубнов задолбал свои гнилые мнения высказывать,они никому не интересны,говорит одно и тоже каждый раз
Ответить
O-Z
1511274330
Каждый тур у Бубнова мнения меняются. Судит по 1 матчу. В след туре по другому. 5-0 выиграть чемпионы будут, проиграют 1-0 в фнл надо.
Ответить
Главные новости
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Все новости
Все новости
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+