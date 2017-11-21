Бубнов разглядел не назначенный пенальти в ворота «Локомотива»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что арбитр встречи «Анжи» и «Локомотива» в рамках матча 17-го тура российской Премьер-лиги не увидел очевидный пенальти в ворота гостевой команды.

«На 70-й минуте судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива». Это однозначно. Мяч шел в направлении Прудникова, и тот мог бы сыграть, если бы ему не помешали.

И я бы не сказал, что «Локомотив» имел преимущество в этом матче. В целом встреча была равная, и гол был забит после грубой ошибки Яковлева. С такой игрой железнодорожники чемпионами стать не смогут», – рассказал Бубнов в эфире передачи «8-16».

Матч 17-го тура РФПЛ «Анжи» – «Локомотив» закончился со счетом 0:1. Гости возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 36 очками. Махачкалинцы располагаются на предпоследнем, 15-м месте, имея в своем активе 16 баллов.