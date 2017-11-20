Орлов: «По глазам Аршавина вижу, что если Черчесов его позовет на ЧМ-2018, то он приедет»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил перспективы попадания Андрея Аршавина в состав сборной России на ЧМ-2018. 36-летний игрок выступает за казахстанский «Кайрат».

«Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике «Зенита». Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: «Когда вернешься?» Он сказал: «У меня контракт с другой командой«. Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовет, то он приедет.



Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против «Манчестер Юнайтед». Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: «Сигарой Дика Адвоката». Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ», — сказал Орлов.

Напомним, перед матчем «Зенит» – «Тосно» (5:0; 17-й тур РФПЛ) состоялась церемония празднования 10-летия с момента первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.