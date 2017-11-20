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  • Орлов: «По глазам Аршавина вижу, что если Черчесов его позовет на ЧМ-2018, то он приедет»

Орлов: «По глазам Аршавина вижу, что если Черчесов его позовет на ЧМ-2018, то он приедет»

20 ноября 2017, 19:44
21

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил перспективы попадания Андрея Аршавина в состав сборной России на ЧМ-2018. 36-летний игрок выступает за казахстанский «Кайрат».

«Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике «Зенита». Конечно, Андрей — это восторг. Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: «Когда вернешься?» Он сказал: «У меня контракт с другой командой«. Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовет, то он приедет.

Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против «Манчестер Юнайтед». Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: «Сигарой Дика Адвоката». Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ», — сказал Орлов.

Напомним, перед матчем «Зенит» – «Тосно» (5:0; 17-й тур РФПЛ) состоялась церемония празднования 10-летия с момента первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Кайрат Россия Аршавин Андрей Чонтофальски Камил Погребняк Павел Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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swot1205
1511196383
логично, только дурак не поехал бы!!!!
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fanchik
1511197244
В душе Аршавин говорит" ваша команда,ваши проблемы"не нужен он сборной,лучше взять на ЧМ молодого и перспективного ,чем "старого" и не перспективного.
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Derzkiy1
1511197820
Зачем он сейчас нужен ??? Защитников искать надо и заявлять Шатова и Денисова !
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Павелий
1511198178
Гена ещё и ясновидящим заделался. Взглянет в глаза Черчесову, и сразу стартовый состав на матч открытия ЧМ увидит. =))) Это уже дурка... Ближайшая как раз в 500 метрах от базы Зенита.
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сасас
1511198481
такого как Шава в россии сейчас к сожалению нет
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Italian_93
1511201884
Если только на скамейку чипсы жрать и за сигаретами и бухлом бегать, да и кальян забивать, маразматик опять жгет
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lekseij2007
1511202169
Орлов, может и тебя в сборную позвать стоит?! Время идёт! Очнись!
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Нижнетагильский бомж
1511212755
Ну и кто в нашей нынешней сборной может обыграть 2 соперников и отдать голешник?????
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sergan113
1511235025
Маразм крепчал.
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Mahone
1511238671
Аршавин помог бы сборной,его опыт и мандраж соперника,сколько примеров? Возрастные игроки нужны,с ними надежно,подскажут и припугнут
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