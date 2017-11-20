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  • Рабинер: «Зенит» предлагал Джикии в полтора раза больше, чем «Спартак» по новому контракту»

Рабинер: «Зенит» предлагал Джикии в полтора раза больше, чем «Спартак» по новому контракту»

20 ноября 2017, 18:31
34

Журналист Игорь Рабинер поделился подробностями о предложении «Зенита» защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«Один серьезный источник сказал мне, что «Зенит» предлагал Джикии личный контракт в полтора раза выше, чем новый в «Спартаке». Если бы он согласился, «Зенит» смог бы активировать пункт из прежнего контракта об очень небольшой – тем более для Питера – сумме отступных (якобы порядка 8 миллионов евро). Но Джикия отказался. Если рассказанное – правда, для современного российского футболиста это круто», – написал Рабинер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, сегодня Джикия продлил соглашение со «Спартаком» до 2022 года. 23-летний футболист перешел в стан красно-белых из «Амкара» в декабре 2016 года за 2,35 миллиона евро.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (34)
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Диктор
1511192130
Джикия просто настоящий мужчина-зачем ему это левое предложение голубизны?Не в деньгах счастье.
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filosof sparty
1511192246
А потом бомжи удивляются почему их не любят...
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swot1205
1511192443
легко космические зарплаты предлагать, когда денег простого народа мешками и не знают куда деть....
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спартач-тверь
1511192712
Игорь Рабинер -статья с гнильцой
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Obojaemiy
1511193129
Спартак не шлюхи!! За деньги не продаёмся!
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Полная Канистра
1511193174
не все мерится деньгами тем более если деньги народные или грязные Джикия не захотел пачкаться
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ViktorMG
1511194732
Если это правда, то уважение футболисту и позор клубу. Надо запретить переход во время одного сезона внутри одной лиги. Зинит постоянно обирает конкурентов. Быстров Дзюба из Спартака. Полоз, Ерохин из Ростова. Можно и продолжить.
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Andrew01
1511196916
Джикия красаучик, заслужил новый контракт!!! и не повелся на бабки, но откуда такие зарплаты??? это все спасибо мутко и его лимиту.... без бумажки ты к....ка а с бумажкой игрок основного состава.
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qwera 1969
1511197405
Да на хрен он Зениту нужен? Средненький.... Больше никчемный....
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батог
1511200180
Даже если вранье, все равно Георгий молодца!!!
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