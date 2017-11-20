Рабинер: «Зенит» предлагал Джикии в полтора раза больше, чем «Спартак» по новому контракту»

Журналист Игорь Рабинер поделился подробностями о предложении «Зенита» защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«Один серьезный источник сказал мне, что «Зенит» предлагал Джикии личный контракт в полтора раза выше, чем новый в «Спартаке». Если бы он согласился, «Зенит» смог бы активировать пункт из прежнего контракта об очень небольшой – тем более для Питера – сумме отступных (якобы порядка 8 миллионов евро). Но Джикия отказался. Если рассказанное – правда, для современного российского футболиста это круто», – написал Рабинер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, сегодня Джикия продлил соглашение со «Спартаком» до 2022 года. 23-летний футболист перешел в стан красно-белых из «Амкара» в декабре 2016 года за 2,35 миллиона евро.