Бурчану может сменить тульский «Арсенал» на ФКСБ или другой российский клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану может покинуть туляков.

Сообщается, что 32-летний игрок попал в сферу интересов ФКСБ, а также одной из команд РФПЛ. По информации источника, клуб из Бухареста предложил румыну двухлетний договор.

Бурчану выступает за «оружейников» с января нынешнего года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года, однако по условиям соглашения хавбек может продлить его еще на сезон.

В нынешней кампании Бурчану принял участие в 18-ти матчах.