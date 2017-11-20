Дементьев: «Если «Спартак» разгромит «Зенит», то должны последовать серьезные вопросы к Манчини»

Футбольный телекомментатор Кирилл Дементьев сделал прогноз на предстоящее противостояние «Спартака» с «Зенитом». По его словам, его не удивит любой счет – от нулевой ничьей до разгрома одной из команд.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени. В игре первого круга команда из Санкт-Петербурга была сильнее со счетом 5:1.

– «Спартак» разобрался со своими проблемами, это видно. Уже совсем в следующем туре команда Карреры примет «Зенит» в Москве. Конечно, красно-белые помнят про августовский разгром в Питере. Может случиться крупный реванш «Спартака»?

– Знаете, если такое произойдет, то тогда уже можно будет ставить вопрос по главному тренеру «Зенита», если он не способен собрать команду на решающий матч. Понятно, что разгром от «Локомотива» в подобной встрече – это обидно, но ту неудачу можно было объяснить ошибкой, которую можно изучить. Если же такое произойдет и в матче со «Спартаком» – должны неизбежно последовать серьезные вопросы к Манчини. Хотя, я не думаю, что будет разгром. Матчи «Зенита» и «Спартака» – это всегда такой эмоциональный фон, который часто заслоняет реальную силу команд. Из-за того, что вокруг этих игр такое напряжение, на поле может произойти все, что угодно. Меня не удивит никакой результат предстоящего матча. От счета 0:0, который, правда, сложно представить, до крупной победы одной из команд.

– Вы видите в составе нынешнего «Зенита» игрока, который мог бы в обозримом будущем заблистать в одной из топ-лиг Европы?

– Я знаю, что Краневиттер имел очень хорошую прессу, еще когда играл в Аргентине. Его очень сильно хвалили, говорили, что это очень хороший опорный полузащитник, который может быть в сборной на ведущих ролях. Мы видели, что он вышел в стартовом составе сборной Аргентины в «Лужниках» и играл здорово. Аргентинский центр поля наш полностью переиграл, и это было видно. Тот же Кузяев чувствовал себя крайне некомфортно – аргентинцы нас в центре задавили. Сборная России не имела мяча, в том числе по той причине, что Краневиттер очень плотно и жестко действовал. Матиас – футболист с очень большим потенциалом. Что касается Дриусси, пока мне сложно делать выводы. Справедливости ради замечу, что вряд ли станет звездой в Европе и Кокорин.

– Поздно?

– Я не вижу в нем самом желания.

– Но антропометрия ведь такая же, как у Андрея Шевченко.

– Если бы все это определяло! Таких, как Шевченко, у нас на постсоветском пространстве за всю историю не так много было. Это один из лучших игроков в истории советского и постсоветского футбола. Шевченко – уникальный талант, не только благодаря способностям, но и благодаря умению работать над собой. И, конечно, ему повезло, что он работал с Лобановским. Валерий Васильевич заложил в него качества, которые позволили Андрею с первых шагов сразу заиграть в Милане.