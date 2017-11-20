Джикия: «У «Спартака» такая ситуация, когда в каждом матче нужно добиваться победы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что счет встречи с «Краснодаром» полностью отражает то, что происходило на поле. При этом футболист отказался комментировать судейство.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

– Показалось, что «Спартак» легко победил...

– Ну да. 4:1, поэтому всех с победой.

– В начале матча были опасные моменты у «Краснодара». Не получилось сразу влиться в игру?

– Да нет, была открытая игра. «Краснодар» создавал моменты, мы тоже. Но мы больше реализовали своих моментов, потому заслуженно победили.

– С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Так ли это?

– Не знаю, в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.

– Счет полностью отражает то, что происходило на поле?

– Опять же повторюсь, что игра была открытой. Нам удалось забить больше, использовали моменты. Заслуженно победили.

– Три травмы в одном матче. Не было ли ощущения, что опять волна идет?

– Нет, там обычные мышечные травмы. Думаю, все будет нормально. Ничего серьезного вроде ни у кого нет по первым признакам.

– Насколько важно было добиться победы перед «Марибором»?

– У «Спартака» такая ситуация, что нам в каждом матче нужно добиваться победы, брать 3 очка. Очень важно закончить этот сложный отрезок победами.

– «Марибор» или «Зенит» – какая игра важнее?

– Мы готовимся к «Марибору», поэтому все мысли только о нем. Уже после этой встречи начнем готовиться к следующей игре. С «Марибором» я не играю из-за перебора карточек, поэтому, наверное, мне дадут побольше отдыха. Думаю, два-три дня.

– Такие команды, как «Марибор», вы обязательно должны побеждать?

– Да, дома, обязательно.