Гришин: «Иногда «Краснодару» стоит играть прагматично, строго на результат»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что «Краснодар» уступил «Спартаку» по делу. По его словам, южной команде следует чаще играть в прагматичный футбол, отталкиваясь от результата.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом мечте с 27-ю очками.

– «Итоговый результат сути игры не отражает», – сказал Игорь Шалимов. Готовы подписаться под этой фразой?

– Нет. «Спартак» был сильнее и победил по делу. Ну а слова Шалимова, брошенные в горячке после матча, объясняю эмоциями. Любому тренеру обидно проигрывать дома с крупным счетом. Да, «Краснодар» мог забить и в первом тайме, и в начале второго. Подвела реализация. Но не только в этом, на мой взгляд, причина поражения.

– Еще в чем?

– Неизменная нацеленность команды на атаку приводит к тому, что часто оголяются зоны. Огромный риск, ведь центральные защитники высокой скоростью не обладают. У Гранквиста и Грицаенко другие козыри. Ребята мощные, неуступчивые, хороши в верховых единоборствах. Но убежать от них труда не составляет. Возможно, иногда «Краснодару» стоит наступить на горло собственной песне и сыграть прагматично, строго на результат. Особенно с соперником, у которого в нападении есть Промес, Зе Луиш, Луис Адриано. Оставлять им свободное пространство смерти подобно. Вот на этом «Краснодар» и погорел.