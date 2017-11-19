Чонтофальски: «При мне в «Зените» было много воспитанников. А сейчас один Кузяев»

Экс-голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски сообщил, что ему не нравится вектор развития петербургского клуба.

«Крижанац сказал, что ему не нравится «аргентинское» направление клуба? Согласен. При нас в «Зените» было много русских, своих воспитанников. Думаю, они должны быть в каждом клубе. А сейчас из воспитанников в «Зените» кто? Один Кузяев? Этого мало», – сказал Чонтофальски.

Вратарь сборной Словакии выступал за «Зенит» в период с 2003 по 2009 гг. и выиграл шесть трофеев.