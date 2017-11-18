Симеоне: «Слухи вокруг Гризманна? Это нормально, так же было с Фалькао, Костой и Торресом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что трансферные слухи вокруг нападающего Антуана Гризманна не являются проблемой для мадридского клуба.

На этой неделе появилась информация об интересе к 26-летнему французу со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».

«Гризманн действительно хорош. Чувство, которое он мне дает, – это энтузиазм. «Атлетико» хорошо идет в чемпионате Испании, при этом Антуан еще не набрал своей оптимальной формы.

Это нормально, что его будущее обсуждают в СМИ. Так было всегда – с Фалькао, Диего Костой и Торресом», – сказал Симеоне.

Гризманн защищает цвета «матрасников» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей, забив три гола и сделав три результативных передачи.