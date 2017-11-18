«Бавария» готова продать Левандовски «Реалу» и купить на его место Сандро Вагнера

Нападающий «Хоффенхайма» Сандро Вагнер может сменить клубную прописку. Футболиста намерена подписать «Бавария». При этом мюнхенцы хотят купить игрока именно для замены в составе Роберта Левандовски. Как утверждается, «Бавария» готова отпустить поляка в «Реал». Мадридский клуб хочет купить форварда, чья рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Левандовски имеет контракт с «Баварией» до 2021 года.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вагнер записал на свой счет четыре гола в восьми матчах.