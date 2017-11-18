Чемпионшип. «Шеффилд Юнайтед» победил «Бертон Альбион» и вышел в лидеры

В матче 17-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на выезде выиграл у «Бертон Альбион» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Билли Шарп.

Этот результат позволил команде из «Шеффилда» набрать 36 очков и подняться на первое место в турнирной таблице.

В параллельной встрече «Престон» и «Болтон» сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 17-й тур

Бертон Альбион – Шеффилд Юнайтед – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Шарп, 10 (с пенальти); 1:1 – Палмер, 31; 1:2 – Шарп, 34; 1:3 – Кларк, 79.

Престон – Болтон – 0:0

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