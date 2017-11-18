Чемпионшип. «Шеффилд Юнайтед» победил «Бертон Альбион» и вышел в лидеры

В матче 17-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на выезде выиграл у «Бертон Альбион» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Билли Шарп.
Этот результат позволил команде из «Шеффилда» набрать 36 очков и подняться на первое место в турнирной таблице.
В параллельной встрече «Престон» и «Болтон» сыграли вничью – 0:0.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 17-й тур
Бертон Альбион – Шеффилд Юнайтед – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Шарп, 10 (с пенальти); 1:1 – Палмер, 31; 1:2 – Шарп, 34; 1:3 – Кларк, 79.
Источник: Бомбардир.ру