Бывший скаут «Зенита»: «Дриусси мог перейти в «Спартак»

Бывший работник селекционной службы «Зенита» Антон Евменов поделился мнением о трансферной политике клуба.

– Почему в «Зените» столько аргентинцев?

– Я бы оценил работу «Зенита» этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» Мадрид. Дальше Ригони.

Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание.

Ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что аргентинские игроки «Зенита» не смогут поднять уровень чемпионата России.