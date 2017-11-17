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Бывший скаут «Зенита»: «Дриусси мог перейти в «Спартак»

17 ноября 2017, 14:37
6

Бывший работник селекционной службы «Зенита» Антон Евменов поделился мнением о трансферной политике клуба.

– Почему в «Зените» столько аргентинцев?

– Я бы оценил работу «Зенита» этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» Мадрид. Дальше Ригони.

Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание.

Ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что аргентинские игроки «Зенита» не смогут поднять уровень чемпионата России.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия
Комментарии (6)
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oyabun
1510925281
Какой же это инсайд? Кто следит за новостями своего клуба, знает что Спартак давно хотел подписать Дриусси. Гораздо раньше Зенита. Другое дело, что у Спартака хронически стабильно нет денег на хорошие трансферы, потому и не потянули этого игрока.
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Полная Канистра
1510927445
купить то купили а отдача от них пока что то бледна не видно аргентинского футбола
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Nekit92
1510930422
Что? ага, сначала Витсель мог перейти в спартак, теперь Дриусси. А Керж в свое время в спартак не собирался?? Бред не пишите. Тот кто мог перейти в спартак, и действительно там оказался это: панов саша.
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84aivengo
1510931948
он и здесь не забивает...
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ufos73
1510938988
85 лямов немного??? Бомжи вообще ох***ли!
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alexivanof197
1510940145
какая разница мог он перейти или нет,не перешёл и хорошо для Спартака. а то пришлось и Мамману брать
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