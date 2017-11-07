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  • Василий Березуцкий: «Аргентинцы «Зенита» не смогут поднять уровень РФПЛ»

Василий Березуцкий: «Аргентинцы «Зенита» не смогут поднять уровень РФПЛ»

7 ноября 2017, 01:00
12

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением о летних трансферах «Зенита».

Состав петербургского клуба пополнили пятеро аргентинцев – Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер.

«По моему мнению, «Зенит» купил хороших аргентинцев, но это не такие звезды, которые могут поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель. Это не безоговорочные футболисты основного состава, которые должны играть априори. Считаю, что многие российские футболисты, которые сидят на лавке в «Зените», ничем не слабее их.

Трансферная стоимость игроков сейчас очень сильно увеличилась. Чтобы купить футболиста, реально поднимающего уровень нашего чемпионата, надо отдать больше денег — от 50-60 млн. Лично мое мнение — у «Зенита« талантливые, молодые аргентинцы, но они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут команду вперед. Российские молодые игроки «Зенита» ничем не хуже», — сказал игрок.

Ранее Березуцкий оценил уровень молодых игроков РФПЛ и ответил президенту «Локомотива» Илье Геркусу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Березуцкий Василий Паредес Леандро Краневиттер Матиас Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано
Комментарии (12)
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woyser
1510008274
Как не странно, но Вася прав.
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a-rakhmatov
1510021206
Братья Березуцкие вместе с Дзюбой поднимут российский футбол...)
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la verdad
1510035375
Никакой иностранец не поднимет наш футбол пока НАШИ не захотят его поднять.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1510036836
Они и куплены не для этого
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Silver 76
1510042451
Ага , за то вы уровень с братом и Игнашевичем подняли , что после вас в ЦСКА ВОБЩЕ ЗАЩИТНИКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ.
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OfaZavr
1510044706
согласен, средненькие игроки.
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ARTHUR19
1510053415
Мы уровень РФПЛ поднять не можем из-за того, что большинство команд ставит автобус, в европейских чемпионатах на защите (кроме Италии) в целом не зациклены. Если сравнить по бюджетам клубов, например того же Зенита, то получается что ему соответствует бюджет какого-нибудь Саутгемптона. А с лидерами ведущих национальных чемпионатах мы играем достаточно неплохо (если сравнивать бюджеты). А если к этому добавить уровень нашего судейства, то понятно почему у нас ничего не получается ни на первенствах сборных ни в еврокубках.
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Tostao
1510057859
Ну да, Вася ... аргентинцы не такие уж звёзды, а настоящие "звезды" сидят на лавке "Зенита". Ещё больше их сидит на еврокубках, где нет лимита.
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