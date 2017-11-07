Василий Березуцкий: «Аргентинцы «Зенита» не смогут поднять уровень РФПЛ»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением о летних трансферах «Зенита».

Состав петербургского клуба пополнили пятеро аргентинцев – Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер.

«По моему мнению, «Зенит» купил хороших аргентинцев, но это не такие звезды, которые могут поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель. Это не безоговорочные футболисты основного состава, которые должны играть априори. Считаю, что многие российские футболисты, которые сидят на лавке в «Зените», ничем не слабее их.

Трансферная стоимость игроков сейчас очень сильно увеличилась. Чтобы купить футболиста, реально поднимающего уровень нашего чемпионата, надо отдать больше денег — от 50-60 млн. Лично мое мнение — у «Зенита« талантливые, молодые аргентинцы, но они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут команду вперед. Российские молодые игроки «Зенита» ничем не хуже», — сказал игрок.

Ранее Березуцкий оценил уровень молодых игроков РФПЛ и ответил президенту «Локомотива» Илье Геркусу.