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Молодежное первенство. «Динамо» и «Ахмат» забили восемь голов, Погребняк сделал дубль

17 ноября 2017, 13:09
3

В матче 17-го тура молодежного первенства чемпионата России «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью, забив восемь голов – 4:4.

Дублем в составе московского клуба отметился нападающий Павел Погребняк.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 17-й тур

Динамо (мол.) – Ахмат (мол.) – 4:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Погребняк, 5; 1:1 – Ахильгов, 26; 1:2 – Умаев, 29; 2:2 – Липовой, 45+1; 3:2 – Погребняк, 57; 4:2 – Лацевич, 66; 4:3 – Умаев, 68; 4:4 – Альсултанов, 86.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Динамо (мол) Ахмат (мол)
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1510915736
Хохол проснулся.
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Cubinec1989
1510917293
Важные мячи кстати забил
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OfaZavr
1510930560
ух ты Пашка-деревяшка пробудился))
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