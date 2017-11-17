Молодежное первенство. «Динамо» и «Ахмат» забили восемь голов, Погребняк сделал дубль

В матче 17-го тура молодежного первенства чемпионата России «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью, забив восемь голов – 4:4.

Дублем в составе московского клуба отметился нападающий Павел Погребняк.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 17-й тур

Динамо (мол.) – Ахмат (мол.) – 4:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Погребняк, 5; 1:1 – Ахильгов, 26; 1:2 – Умаев, 29; 2:2 – Липовой, 45+1; 3:2 – Погребняк, 57; 4:2 – Лацевич, 66; 4:3 – Умаев, 68; 4:4 – Альсултанов, 86.

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