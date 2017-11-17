Ибсон назвал правильным решением свой уход из «Спартака» в «Сантос»

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон назвал выдумкой слухи, которые приписывают ему конфликт с экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным. Он поблагодарил российского тренера за все, что тот для него сделал.

«Информация о том, что у нас с Карпиным были тяжелые отношения – это выдумка. Благодарю его за все, что он сделал для меня. Карпин хорошо понимает футбол. Надеюсь, мы с ним еще пересечемся. У меня была травма, и появилось предложение от «Сантоса». Серьезный клуб, как и «Спартак». Мой трансфер был правильным решением для всех сторон.

Конечно, я хотел играть больше, но в «Спартаке» хватало сильных футболистов. Увы, на поле есть место только для 11 человек. Несмотря ни на что, я был счастлив. Жаль только, что мы не взяли титул. Но в плане атмосферы в коллективе все было славно. При мне не было такого, что игроки дрались друг с другом. У меня были хорошие отношения как с легионерами, так и с россиянами.

При мне один раз на базу приходили фанаты. Нормальная практика. То же самое делают в Бразилии. Если нет результатов, то торсида говорит с игроками, старается на них повлиять. Болельщики требовали, чтобы мы больше посвящали себя игре», – рассказал Ибсон.

Напомним, что сейчас 33-летний бразилец играет в составе американского клуба «Миннесота Юнайтед».