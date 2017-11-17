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  • Ринат Билялетдинов: «Анжи» имеет хорошие шансы отобрать очки у «Локомотива»

Ринат Билялетдинов: «Анжи» имеет хорошие шансы отобрать очки у «Локомотива»

17 ноября 2017, 07:15
7

Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что железнодорожникам придется сложно в предстоящей встрече против «Анжи».

«Для «Локомотива» это будет очень сложная игра. Играть матчи, после того как с десяток твоих футболистов на две недели выпадали из тренировочного процесса, крайне сложно. Все ключевые игроки Семина отсутствовали. И Миранчуки, и Фернандеш были в сборных. А Фарфану вообще пришлось летать через всю планету — из России в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в Перу, из Перу в Россию. В каком состоянии он приедет в Махачкалу после тяжелейшего отборочного матча, который стал одним из главных в его карьере, непонятно.

Это уже не те мальчики для битья, которые в августе со счетом 0:6 проигрывали «Рубину». Команда сейчас на эмоциональном подъеме и явно будет пытаться развить последние успехи. «Анжи» имеет хорошие шансы отобрать очки у «Локомотива», – считает Билялетдинов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Анжи» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 19 ноября, в 14:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив Билялетдинов Ринат
Комментарии (7)
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ДСА
1510900111
Лидер должен легко брать очки у аутсайдера. Иначе что это за лидер?
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serenz
1510904937
Локомотиву нужно выиграть...
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Fan Loko mik
1510918671
Матч для ЛОКО будет очень тяжелым!!! Плюс поле в Махачкале оставляет желать лучшего. Но как бы там ни было ЛОКО вперед!!!! Только ЛОКО, только победа!!!!!!!!! С нами БОГ!
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fortune-bva
1510918802
Если наш Локомотив хочет стать чемпионом, то ему должно быть до лампы какие там у Анжи мальчики для битья или для питья, пришел... увидел... победил!!! Вперед ЛОКОМОТИВ!!!!!!
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DeviDjons
1511021926
Это только догадки,можно предполагать так же,что Панама выйдет в полуфинал ЧМ 2018, но все покажет игра!
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anjaneri
1511089101
Анжанеры опасны, они могут. Но и паровозники жажду имеют к победе..., Шансы 50/50. Но как бы не было, мачо будет интересно смотреть, игра будет с голами, это точно. К тому же, дядюшка Сэм знает многих игроков Анжи, знает потенциал комманады, этот старый лис может что-то удумать.
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