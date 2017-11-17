Ринат Билялетдинов: «Анжи» имеет хорошие шансы отобрать очки у «Локомотива»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что железнодорожникам придется сложно в предстоящей встрече против «Анжи».

«Для «Локомотива» это будет очень сложная игра. Играть матчи, после того как с десяток твоих футболистов на две недели выпадали из тренировочного процесса, крайне сложно. Все ключевые игроки Семина отсутствовали. И Миранчуки, и Фернандеш были в сборных. А Фарфану вообще пришлось летать через всю планету — из России в Новую Зеландию, из Новой Зеландии в Перу, из Перу в Россию. В каком состоянии он приедет в Махачкалу после тяжелейшего отборочного матча, который стал одним из главных в его карьере, непонятно.

Это уже не те мальчики для битья, которые в августе со счетом 0:6 проигрывали «Рубину». Команда сейчас на эмоциональном подъеме и явно будет пытаться развить последние успехи. «Анжи» имеет хорошие шансы отобрать очки у «Локомотива», – считает Билялетдинов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Анжи» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 19 ноября, в 14:00 по московскому времени.