Мостовой считает «Краснодар» фаворитом в матче против «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил настрой, который должен помочь «Краснодару» в матче 17-го тура РФПЛ против «Спартака». Он назвал южную команду фаворитом в этой встрече.

«Думаю, фаворитом этого матча является «Краснодар». Подопечные Игоря Шалимова имеют преимущество своего поля и выиграли в последних двух встречах. А в матче против такого принципиального соперника, как «Спартак», у них будет особый настрой. Тем более в случае победы «Краснодар» сможет оторваться от конкурентов в борьбе за медали и закрепиться на третьем месте. Обе команды сейчас находятся примерно на одном уровне, обе способны как выиграть, так и неожиданно проиграть. Однако за счет вышеперечисленных факторов «быки» выглядят более предпочтительным претендентом на три очка в этой встрече.

Я говорил, что не надо хоронить «Краснодар», даже в период их «черной серии», когда все постоянно критиковали Шалимова. Впрочем, Игоря вообще бесконечно критикуют. Но даже после поражения от «Локомотива» было ясно, что победа в одной-двух играх выведет «Краснодар» на третье место. Так и произошло. Обыграли «СКА-Хабаровск» и «Тосно», и теперь — снова в медальной гонке.

Даже в начале сезона «Спартак» показывал неплохую игру, но внутренние противоречия приводили к необъяснимым потерям очков. Но списывать со счетов команду Карреры не стоило. Сейчас она возвращается в борьбу за медали, претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ясно, что спады бывают у всех лидеров. Не исключено, что завтра это случится с «Локо», который пока избежал затяжных серий без побед и идет на первом месте. Вопрос в том, кто лучше всех воспользуется осечками конкурентов», — считает Мостовой.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.