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  • Мостовой считает «Краснодар» фаворитом в матче против «Спартака»

Мостовой считает «Краснодар» фаворитом в матче против «Спартака»

17 ноября 2017, 06:09
11

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил настрой, который должен помочь «Краснодару» в матче 17-го тура РФПЛ против «Спартака». Он назвал южную команду фаворитом в этой встрече.

«Думаю, фаворитом этого матча является «Краснодар». Подопечные Игоря Шалимова имеют преимущество своего поля и выиграли в последних двух встречах. А в матче против такого принципиального соперника, как «Спартак», у них будет особый настрой. Тем более в случае победы «Краснодар» сможет оторваться от конкурентов в борьбе за медали и закрепиться на третьем месте. Обе команды сейчас находятся примерно на одном уровне, обе способны как выиграть, так и неожиданно проиграть. Однако за счет вышеперечисленных факторов «быки» выглядят более предпочтительным претендентом на три очка в этой встрече.

Я говорил, что не надо хоронить «Краснодар», даже в период их «черной серии», когда все постоянно критиковали Шалимова. Впрочем, Игоря вообще бесконечно критикуют. Но даже после поражения от «Локомотива» было ясно, что победа в одной-двух играх выведет «Краснодар» на третье место. Так и произошло. Обыграли «СКА-Хабаровск» и «Тосно», и теперь — снова в медальной гонке.

Даже в начале сезона «Спартак» показывал неплохую игру, но внутренние противоречия приводили к необъяснимым потерям очков. Но списывать со счетов команду Карреры не стоило. Сейчас она возвращается в борьбу за медали, претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ясно, что спады бывают у всех лидеров. Не исключено, что завтра это случится с «Локо», который пока избежал затяжных серий без побед и идет на первом месте. Вопрос в том, кто лучше всех воспользуется осечками конкурентов», — считает Мостовой.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мостовой Александр
Комментарии (11)
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батог
1510891105
Хорошо!!! Еще ни одно Сашино предсказание не сбылось!
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oyabun
1510896292
Не соглашусь насчет "преимущества своего поля", ибо половина посетителей игры, судя по прошлогоднему матчу, в Краснодаре болеет за Спартак. Сам присутствовал на игре и как ни странно но поддержка со стороны спартаковских болельщиков в виде организованных кричалок и т.д намного более активная чем у болельщиков Краснодара. Кроме того у Спартака вернулось в строй много травмированных ранее футболистов и состав почти на 100% сейчас оптимальный.
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gandyv
1510896307
А мне кажется, что Спартак сейчас в большем порядке, чем Краснодар. И в случае победы может приблизиться совсем близко к лидерам. Так что с мотивацией все тоже хорошо. Матч должен быть интересным.
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paracetamol
1510900066
В ничейку сгоняют
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fanchik
1510901194
Если Краснодар действительно одержит победу над Спартаком ,то большой плюс упадет в тренерскую копилку Шалимова,но есть большие сомнения, так как Спартак сейчас выглядит по игре близко по- чемпионски и одолеть" спартачей"будет очень сложно,Спартак на "ходу"и не даст себя "боднуть быкам".Все в ожидании красивой и зрелищной игры.
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VVM1964
1510904144
Я БЫ НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЯТЬ ФАВОРИТА , ТЕМ БОЛЕЕ ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ ПАУЗА - ИГРА ВСЕ РАССТАВИТ ПО СВОИМ МЕСТАМ .
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OfaZavr
1510907261
прогнозы до игры это ничто только игра покажет.
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Полная Канистра
1510913504
всё травишь ни как не успокоишься делом займись возьми команду из пфл и тренируй а не языком трепаться. А игра покажет кто на что способен вспомни последние матчи между ними
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gari69
1510916871
Ох уз эти сказоцьки! Ох уз эти сказоцьники))
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SPACE TRUCKIN
1510941082
Спартаку нужно побеждать - и так столько очков разбазарили...в т.ч.и прямым конкурентам...
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